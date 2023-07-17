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فندق موفمبيك عمان يستقبل الدفعة الأولى من طلبة عمان الاهلية للتدريب الميداني

منذ 17 ثانية
فندق موفمبيك عمان يستقبل الدفعة الأولى من طلبة عمان الاهلية للتدريب الميداني

وطنا اليوم:استقبل فريق إدارة فندق موفمبيك عمان الدفعة الأولى من طلبة كلية إدارة الضيافة وفنون الطهي في جامعة عمان الاهلية للبدء في برنامج التدريب الميداني والذي يتضمن التدريب في جميع اقسام الفندق وبمعدل 400 ساعة عمل، يعتبر هذا التدريب جزءاً من خطة بكالوريوس إدارة الضيافة وفنون الطهي المكون من 132 ساعة معتمدة يمكن للطالب انهاء متطلباته خلال 4 سنوات.
ويأتي هذا التعاون نتيجة للشراكة الحقيقية الفاعلة بين جامعة عمان الاهلية ومجموعة فنادق موفمبيك الأردن لتطوير قطاع الضيافة في الأردن من خلال تخريج شباب قيادي مدرب ومؤهل قادر على نقل قطاع الضيافة وفنون الطهي الأردني للعالمية


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