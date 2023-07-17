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عمان الاهلية بصدارة الدليل الجديد للجامعات الاردنية المعترف بها في العراق

منذ 39 ثانية
عمان الاهلية بصدارة الدليل الجديد للجامعات الاردنية المعترف بها في العراق

وطنا اليوم:حلّت جامعة عمان الاهلية في صدارة الجامعات الاردنية في الدليل الجديد للجامعات الاردنية المعترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية “مرفق صورة ” .
ويذكران جامعة عمان الاهلية قد حصلت وفق تصنيف كيو اس العالمي لعام 2024على المرتبة 801+ عالميا ضمن افضل الف جامعة في العالم والمرتبة الاولى على الجامعات الاردنية الخاصة والمرتبة الثالثة على كافة الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة بعد الجامعة الاردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية .
كما حققت الجامعة مراتب مشرفة محليا وعربيا وعالميا وفق تقييم تصنيف التايمز العالمي .
ايضا صنفت الجامعة بالمرتبة الثانية على الوطن العربي والمرتبة 25 على العالم بالنسبة لعدد الطلبة الوافدين حسب تصنيف كيو أس 2024.
كما ان معظم كليات وبرامج الجامعة حاصلة على أرقى الاعتمادات الدولية


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