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قسم العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا يعقد ورشة عمل دولية‎

منذ دقيقة واحدة
قسم العلاج الطبيعي في جامعة فيلادلفيا يعقد ورشة عمل دولية‎

وطنا اليوم:عقد قسم العلاج الطبيعي التابع لكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة فيلالدلفيا ورشة عمل دولية حول “منظور العمل الاجتماعي تجاه كبار السن “.
وجاءت الورشة التي قدمها الدكتور مدهان جوبال لطلبة العلاج الطبيعي في جامعة بهاراتيار، كويمباتور، في الهند، عملا برسالة الكلية في تحقيق التشاركية مع جامعات دولية.
وأوضح جوبال أهمية العناية في كبار السن خصوصاً في مجال العلاج الطبيعي لأنها تسهم في تحسين جودة الحياة وتقلل من التكلفة الصحية المالية خصوصاً أنهم أكثر عرضة لمشاكل الجهاز الهيكلي العضلي والأعصاب وأكثر عرضة لحوادث للسقوط.
وطبق جوبال العديد من التمارين والمهارات التي يجب أن يقوم بها المعالج الطبيعي لكبار السن أمام الطلبة المشاركين في الورشة.
والجدير بالذكر ان الدكتور مدهان جوبال متخصص في العلاج الطبيعي للمسنين ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات عالمية مرموقة.


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