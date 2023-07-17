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الحكومة: 220 ألف حساب وهمي استهدف الأردن من جهة خارجية

منذ 3 ثواني
الحكومة: 220 ألف حساب وهمي استهدف الأردن من جهة خارجية

وطنا اليوم:كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الاثنين، عن استهداف الأردن عبر 220 ألف حساب وهمي في حملة واحدة من جهة خارجية، مبيناً ضرورة قوننة الرقمنة.
وأضاف خلال جلسة للجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023: إنه يجب السيطرة على الهيمنة الرقمية في ظل سيادة رقمية لدول عدة.
“نستهدف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن ما بين حرية الرأي وبيئة رقمية آمنة”، وفق الشبول.
وأكّد الشبول أن ما هو مجرّم في الواقع، مجرّمٌ في العالم الافتراضي كذلك، حيث إن أوروبا وضعت قوانين لحماية الأطفال من منصات التواصل الاجتماعي وعلينا أن نسيطر على هذه الهيمنة الرقمية.
وأشار إلى أن قيمة إعلانات خرجت من الأردن إلى مواقع التواصل الاجتماعي بلغت قرابة 116 مليون دولار في حين أن وسائل الإعلام المحلية لم تحصل على نصف ذلك


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