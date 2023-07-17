النيابة الكويتية تكشف مصير مواطن قام بـ فعل عدائي تجاه السعودية

وطنا اليوم:أمرت النيابة العامة في الكويت بحبس مواطن لمدة 3 أسابيع لاتهامه “بالقيام بعمل عدائي ضد السعودية”، على ما أعلنت سلطات الدولة الخليجية.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر، مساء الأحد، إنها أمرت بحبس المواطن الذي لم تكشف هويته، “لاتهامه بالقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة بنشر تغريدتين عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصالات الهاتفية”.

وذكرت النيابة العامة أنها استجوبت المتهم الذي أقر بنشر محتوى التغريدتين، على أن تستمر التحقيقات في القضية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، السبت، عن إحالة واقعة تتعلق بـ”تطاول مغرد على أحد رموز السعودية” لجهة الاختصاص من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولم تحدد السلطات الكويتية هوية المغرد، لكن الإجراء يأتي بعد أن شن مغرد كويتي هجوما على وزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف، متهما الجمارك السعودية بـ “تهريب” حليب وأرز من بلاده إلى المملكة.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إنها “لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة”، مؤكدة “محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة” بين البلدين