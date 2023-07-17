المتسوق الخفي يعود بحلة جديدة

وطنا اليوم:أعادت الحكومة، المتسوق الخفي الذي توقف مركزيًا وأبقي في بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية؛ سعيًا منها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى أداء الجهاز الحكومي.

وستشمل جولة المتسوق الخفي تقييم أربعة جوانب، الزيارات الميدانية والاتصال الهاتفي والموقع الالكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.

أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة عمم على نواب مدير المدينة والمدراء التنفيذيين ومدراء الوحدات الإدارية، ضرورة المتابعة الحثيثة وضمان التزام الموظفين بالمستويات الوظيفية كافة عبر تقديم الخدمات للمواطنين، وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لذلك.

وقال الشواربة، في التعميم ، “املا من الجميع الالتزام وإظهار الصورة المشرقة لأمانة عمان حيث أن تقارير المتسوق الخفي التي ستصدر ستكون خاضعة للمتابعة والمساءلة من قبلي بشكل مباشر، بالإضافة إلى المتابعة من قبل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء”.

اما رئيس الوزراء بشر الخصاونة، فقد كان قد عمم ببدء زيارات غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، دون الإشارة إلى أنه “المتسوق الخفي”.

وتضمن التعميم ذاته الإيعاز لموظفي الدوائر والمؤسسات تقديم الخدمات وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والالتزام بالمهام والواجبات والدوام الرسمي ونشر عناوين الاتصال الخاصة بالمراكز على الموقع الإلكتروني