طرح عطاء لصيانة مدارس حكومية في 3 محافظات

وطنا اليوم:طرحت دائرة العطاءات الحكومية، عطاء خاص لتنفيذ أعمال الصيانة لمدارس حكومية في لواء ماركا في محافظة العاصمة، وقصبة إربد بمحافظة إربد ومحافظة الكرك.

ودعت الدائرة المقاولين الأردنيين المصنفين لدى دائرة العطاءات الحكومية بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية اختصاص إنشاء أبنية بالفئة الثالثة أو الرابعة أو في مجال الأبنية اختصاص صيانة أبنية بالفئة الأولى أو الثانية، والراغبين بالمشاركة في العطاء مراجعة دائرة العطاءات الحكومية اعتبارا من الخميس المقبل.

وأوضحت أن العطاء يتضمن إبرام اتفاقية إطارية لصيانة المدارس الحكومية في 3 مديريات في وزارة التربية والتعليم ضمن 3 حزم.

وأشارت إلى أن ثمن نسخة وثائق الشراء 200 دينار غير مستردة، وعلى المقاولين تقديم صورة مصدقة عن شهادة التصنيف السارية المفعول لدى شراء وثائق الشراء، حيث إن آخر موعد لدفع ثمن نسخ وثائق الشراء هو الساعة الثالثة مساء يوم الخميس 27 تموز الحالي.

وأوضحت أن الوثائق يتم شراؤها من قبل مندوب الشركة بموجب كتاب تفويض رسمي أصل صادر عن الشركة أو بموجب صورة مع ختم أصل من الشركة وعلى المناقصين تقديم صورة مصدقة عن شهادات التصنيف السارية المفعول عند شراء وثائق الشراء وعلى المناقص التأكد من استلام جميع وثائق الشراء.

وأشارت الدائرة إلى أن آخر موعد لقبول طلبات الإيضاح حول وثائق الشراء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 30 تموز الحالي، حيث يتم تقدم طلبات الإيضاح إلى ديوان دائرة العطاءات الحكومية الطابق الثاني في وزارة الأشغال العامة والإسكان/ الدوار الثامن أو على البريد الإلكتروني b-biddings@gtd.gov.jo، وعلى المقاولين متابعة موقع الدائرة على شبكة الإنترنت للحصول على الملاحق التي قد تصدر على المناقصة.

ولفتت أنه يتم تقديم تأمين دخول العطاء (الكفالة البنكية) في مغلف منفصل حسب المتطلبات التالية:

– رقم العطاء: (2023/32).

– اسم العطاء: (أسماء كافة الحزم التي يرغب المناقص المشاركة بها، وهي الحزمة (1) الخاص بتنفيذ أعمال صيانة المدارس في مديرية التربية والتعليم للواء ماركا، الحزمة (2) الخاص بتنفيذ أعمال صيانة المدارس في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد، الحزمة (3) الخاص بتنفيذ أعمال صيانة المدارس في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك).

– قيمة تأمين دخول العطاء: (5000) خمسة آلاف دينار أردني للحزم الثلاثة.

– يقدم تأمين دخول العطاء باسم: عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بالإضافة إلى وظيفته.

– مدة سريان تأمين دخول العطاء ومدة صلاحية العرض:(90) تسعون يوما من تاريخ إيداع العروض.

– اسم المناقص كما هو وارد في شهادة التصنيف الصادرة عن دائرة العطاءات الحكومية.

– سيتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.

– سيتم استبعاد العرض الذي يكون تأمين دخول العطاء (الكفالة البنكية) فيه مخالفا للنموذج المرفق (نموذج تأمين دخول العطاء) ولمتطلبات الكفالة الواردة في الإعلان ووثائق الشراء.

– يحق للمناقص التقدم لحزمة واحدة أو أكثر، ويقبل تأمين دخول العطاء واحد للحزم الثلاث.

وأوضحت الدائرة أن على المناقص التأكد من البنك قبل استلام تأمين دخول العطاء (الكفالة البنكية) ومطابقتها للنموذج المرفق والشروط الواردة في الإعلان ووثائق الشراء، مبينة أنه لن يتم قبول شيكات بنكية مصدقة بدلا من تأمين دخول العطاء، وسيتم رفض أي عرض مالي متقدم للعطاء لتأمين دخول العطاء على شكل شيك مصدق.

ولفتت النظر إلى أنه لا يسمح للمناقصين التقدم لهذا العطاء على شكل ائتلاف، ولا يسمح للمناقصين تقديم عرض بديل وسيتم رفضه في حال تقديمه.

وقالت إن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة هو “المفوض بتوقيع العقد”.

وبينت أن الجهة المشترية وللجنة الشراء المركزية المتخصصة يحق لهما إلغاء العطاء أو إعادة الطرح بدون إبداء الأسباب وبدون أن يترتب عن هذا الإلغاء أو إعادة الطرح أي مطالبة مالية أو قانونية.

وأوضحت أن الإحالة ستكون حسب المعادلة التوفيقية بحيث لن يحال أكثر من حزمة وأحدة من الحزم الثلاث على المناقص الواحد بما يحقق القيمة الأقل لمجموع هذه الحزم، مشيرة إلى أن العروض المالية تودع في صندوق العطاءات لدى دائرة العطاءات الحكومية في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 6 آب المقبل وسيتم فتح العروض المالية الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة