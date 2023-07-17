بيع طوابع الواردات بمكاتب بريدية بالعاصمة والمحافظات

وطنا اليوم:أعلنت شركة البريد الأردني، إعادة تقديم خدمة بيع طوابع الواردات للمواطنين الذين يحتاجونها في معاملاتهم الرسمية.

وبحسب بيان للشركة الاثنين، جاء هذا القرار استجابة لرغبة المواطنين الذين ناشدوا إدارة البريد بالعمل على توفير هذه الطوابع، نظرا للحاجة الملحة في استخدامها لاستكمال المعاملات الرسمية عند مراجعة الدوائر الحكومية، حيث ستباع بالسعر الحقيقي المثبت على الطابع دون أية زيادة على الأسعار المقررة من وزارة المالية، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية ويوفر الجهد والوقت على المواطن.

وأوضح البيان، أن المكاتب التي تتوافر فيها الطوابع هي : محافظة جرش/مكتب بريد محكمة بداية جرش ومكتب بريد محكمة جرش الشرعية، أما في إربد فتتوافر في/مكتب بريد إربد المركزي، ومكتب بريد قصر العدل – إربد، ومكتب بريد الصريح، ومكتب بريد محكمة إربد الشرعية، وفي العاصمة فالطوابع تتوافر في مكتب التبادل الدولي/المقابلين، ومكتب بريد العبدلي ومكتب بريد تلاع العلي ومكتب بريد خلدا وأم السماق، ومكتب بريد عمان الوسط، ومكتب بريد ماركا الشمالية، ومكتب بريد الجبيهة ومكتب بريد بيادر وادي السير، وفي الزرقاء تتوافر في مكتب بريد الزرقاء المركزي، ومكتب بريد قصر العدل – الزرقاء، وفي معان /مكتب بريد معان المركزي ومكتب بريد وادي موسى، وفي محافظة الكرك/ مكتب بريد قصر العدل – الكرك، ومكتب بريد المحكمة الشرعية – الكرك، ومكتب بريد الثنية، أما في مأدبا /مكتب بريد مأدبا المركزي، وفي المفرق/مكتب بريد المفرق المركزي ومكتب بريد محكمة بداية المفرق، وفي الطفيلة تتوافر في/ مكتب بريد الطفيلة المركزي، ومكتب بريد الحسا ومكتب بريد بصيرا، وفي العقبة /مكتب بريد العقبة المركزي، وفي البلقاء/ مكتب بريد مجمع الدوائر/ البلقاء، ومكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد عين الباشا، ومكتب بريد ماحص والفحيص ومكتب بريد ديرعلا، وفي عجلون/ مكتب بريد محكمة عجلون الشرعية، ومكتب بريد بداية عجلون