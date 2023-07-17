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الأرصاد تحذر من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة

منذ 3 ثواني
الأرصاد تحذر من ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة

وطنا اليوم:ذكرت إدارة الأرصاد الجوية، أن الأجواء تبقى حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، أما ساعات نهار الاثنين تشهد انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
حذرت إدارة الأرصاد الجوية، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق الاثنين، ومن عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، حيث تبقى الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

التوصيات
– ينصح بتجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس

– عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة

– عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار داخل المركبات المغلقة لفترات طويلة

ورجحت الأرصاد الجوية تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتشير “الأرصاد” إلى إرتفاع طفيف بدرجات الحرارة الأربعاء، لتعود الأجواء حارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
تبقى الأجواء الخميس، حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

درجات الحرارة
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 37 و 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 و 22، وفي المرتفعات الشمالية 32 و 20 وفي مرتفعات الشراة 33 و 18، وفي مناطق البادية 41 و 23، وفي مناطق السهول 37 و 24، وفي الأغوار الشمالية 42 و 26، وفي الأغوار الجنوبية 43 و 28، وفي البحر الميت 42 و 27، وفي خليج العقبة 43 و 28 درجة مئوية


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