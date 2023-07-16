اتفاقية بين الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الاستشاري لتدريب طلاب كلية التمريض

وطنا اليوم -وقعت الجامعة الألمانية الأردنية والمستشفى الاستشاري اتفاقية تعاون تهدف الى تدريب طلبة كلية التمريض وطلبة برامج الدراسات الثنائية في المستشفى.

ونصت الاتفاقية التي وقعها عن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي وعن المسشتفى مديرها العام الدكتور طارق اللوزي على تعاون الجانبين في كتابة مقترحات لمشاريع مشتركة في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتدريبي وتقديمها للجهات ذات العلاقة، ودعم البحوث الطبية والصحية والسريرية وتشجيع الأبحاث المشتركة والمساهمة في تطوير الخدمات الطبية والصحية.

وبموجب الاتفاقية سيتم تبادل الخبرات بين المستشفى وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة لترسيخ ثقافة الابتكار والشركات الناشئة وتطوير نقل التكنولوجيا في مجال تطوير الأفكار الريادية والابتكار وتأهيل وتطوير وبناء قدرات وتدريب الكوادر في المجالات الصحية التطبيقية والأكاديمية، إضافة الى استخدام المختبرات المتوفرة لدى الطرفين.

يشار الى أن الجامعة استحدثت مؤخراً برنامج البكالوريوس في التمريض وذلك ابتداء من الفصل الدراسي الأول القادم من العام الجامعي

2024/2023.