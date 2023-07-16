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#عاجل بدء التحضيرات لانتخابات مفصلية بتاريخ الأردن

منذ ساعتين
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-09-21 13:47:48Z | | ÿÿ~ÿzÿq5:z

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إنّ التحضيرات الفنية واللوجستية بدأت فعلاً للوصول إلى أفضل الممارسات والضمانات لتكون الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية في المسار الديمقراطي.
جاء ذلك خلال لقاء المعايطة السفير الكندي في عمان، طارق علي خان، بحثا فيه التعاون المشترك بين الطرفين.
واستعرض المعايطة، بحسب بيان الهيئة، اليوم الأحد، خطط الهيئة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وذلك في ضوء استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفقا لقانون الانتخاب الساري المفعول وما يتضمنه من قائمة محلية وقائمة وطنية مخصصة للأحزاب السياسية.
وبحث الطرفان أهمية التعاون في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالتمكين السياسي للمرأة والشباب على وجه الخصوص، وتعزيز وتمكين دور الأحزاب السياسية وأهميتها للوصول إلى حالة مثالية في التمثيل السياسي، وذلك عبر مرحلة أولية تتمثل بتوقيع اتفاقية مشتركة بين الهيئة ومنتدى الاتحادات الفيدرالية الكندي.


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