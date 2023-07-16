القيسي يصدر تعليمات تعدل على أعداد مجموعات رحلات سياحة المغامرات

وطنا اليوم:أصدر وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، تعليمات معدلة لتعليمات أسس وشروط تنظيم رحلات سياحة المغامرات لسنـة 2023.

وبحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الأحد، فإن التعليمات تهدف إلى وضع الأسس والشروط اللازمة لتنظيم رحلات سياحة المغامرات حفاظًا على السلامة العامة لحاجة بعض أنشطتها إلى مهارات ومعدات خاصة والتي قد تحتمل المخاطرة، وللحفاظ على البيئة واستدامتها.

كما الزمت التعليمات، الجمعيات التي تعنى بسياحة المغامرات والمسارات السياحية بالتنسيق والعمل مع المكاتب لترويج مساراتها كمنتج سياحي من خلال برامج تنظمها المكاتب.

وقسمت التعليمات، أنشطة المغامرات إلى سهلة كالمسير، والمسير مع المبيت، وصعود الجبال بدون معدات مراقبة الطيور، ركوب الخيل، ركوب الإبل، ركوب الدراجات الهوائية في الشوارع، الغوص، والقسم الآخر الأنشطة الصعبة مثل مسير وديان مع معدات، استكشاف الكهوف صعود الجبال مع المعدات، التسلق الصخري، ركوب الدراجات الهوائية في الجبال، والانزلاق بالحبل، إنزال الجبال، الرياضيات الهوائية.

وبحسب ملحق التعليمات، فإنه تم رفع عدد المجموعة في أنشطة سياحة المغامرات:

– المسير:

عدد المجموعة 45 فردًا وتنظم على النحو التالي؛ المجموعة المكونة من (1-15) فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد، والمجموعة المكونة من 16-30 فردًا يكون لها دليل سياحي ومرافق، والمجموعة المكونة من 31-45 فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد مع مرافقين اثنين على الأقل.

-المسير مع المبيت:

عدد المجموعة 45 فردًا وتنظم على النحو التالي؛ المجموعة المكونة من (1-15) فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد، والمجموعة المكونة من 16-30 فردًا يكون لها دليل سياحي ومرافق، والمجموعة المكونة من 31-45 فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد مع مرافقين اثنين على الأقل.

-المسير في الوديان

المسير في الوديان التي لا تحتوي على مقاطع صخرية ولا تحتاج إلى مهارات أو معدات خاصة، عدد مجموعة 45 فردًا وتنظم على النحو التالي:

المجموعة المكونة من (1-15) فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد، والمجموعة المكونة من 16-30 فردًا يكون لها دليل سياحي ومرافق، والمجموعة المكونة من 31-45 فردًا ويكون لها دليل سياحي متخصص واحد مع مرافقين اثنين على الأقل.

المسير في الوديان مع المعدات وانزال الجبال

المسير في الوديان التي تحتوي على مقاطع صخرية والتي تحتاج إلى مهارات ومعدات خاصة وإنزال الجبال، عدد المجموعة 1-16 فردًا ويكون لها دليل سياحي ومتخصص واحد ومرافق.