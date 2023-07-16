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المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة

منذ 28 دقيقة
المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة

وطنا اليوم:أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة على موعد مع موجة حارة جديدة نهاية الأسبوع الحالي.
وقالت الأرصاد الجوية إن المؤشرات الأولية تشير إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة نهاية الاسبوع الحالي وتستمر حتى بداية الاسبوع القادم.
وبينت أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 5 درجات مئوية.
واوضحت أن العاصمة عمان ستسجل اكثر من 37 درجة مئوية خلال الموجة الحارة القادم


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