الأمن العام يستحدث وحدة متخصصة للطائرات المسيرة

وطنا اليوم:استحدثت مديرية الأمن العام وحدة متخصصة للطائرات المسيرة في مديرية العمليات والسيطرة، بهدف المساهمة في تمكين مختلف وحدات الأمن العام بتنفيذ واجباتها المرورية والأمنية والإنسانية.

تأتي مشاركة الامن العام في فعاليات معرض التكنولوجيا الاول للطائرات المسيرة، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية، تجسيدا للدور المحوري الذي تقوم به المسيرات ضمن منظومة عمل المديرية لتنفيذ واجباتها ومهامها المختلفة.

وقال مدير ادارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المديرية العميد مهند البطاينة، إنه سيتم استخدام المسيرات في عمليات الاستطلاع الأمنية والبحث عن المفقودين، وعمليات الإخلاء للحفاظ على سلامة المصابين