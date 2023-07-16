مهيدات يرعى افتتاح مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الأهلية

وطنا اليوم:رعى مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الاستاذ الدكتور نزار مهيدات، اليوم الاحد افتتاح مركز الابحاث الصيدلانية في جامعة الزرقاء.

وبحضور معالي رئيس مجلس الامناء المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نضال الرمحي ورئيس اتحاد منتجي الادوية الاردنيين ورئيس اتحاد منتجي الادوية العرب وعدد من مدراء شركات تصنيع الادوية والتحليل الدوائي وخبراء في المجال.

وعبر راعي الاحتفال الاستاذ الدكتور نزار مهيدات عن سعادته بافتتاح المركز باعتباره أول مركز بحثي معتمد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاجراء الدراسات ما قبل السريرية، مؤكدًا أن اعتماد المركز سيفتح آفاق التعاون البحثي مع العديد من المؤسسات والشركات المحلية والعالمية بالإضافة إلى جذب الاستثمار في مجال الدراسات الدوائيةسواء على الصعيد الداخلي أو بالتعاون مع شركات الأدوية المحلية أو اتحاد منتجي الأدوية ومباركا هذا الإنجاز الوطني الرائد في جامعة الزرقاء الأهلية .

وأشاد مهيدات بالبنية التحتية العالية الموجودة بالمركز وبالمستوى العلمي والبحثي المتميز في جامعة الزرقاء التي تواكب على الدوام التطورات العلمية المختلفة في العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية ما يمكنها من تخريج جيل من الشباب الواعد ورفد القطاع الصيدلاني.

وقال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور نضال الرمحي إن الجامعة تعتز بما وصلت إليه من مكانة مرموقة بين الجامعات المحلية والعربية، مؤكدا ان افتتاح مركز الابحاث الصيدلانية يأتي كثمرة انجاز للجامعة تفاخر به الجميع، والذي حظي بدعم ومتابعة رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود ابو شعيرة في جميع مراحله.

وأشار إلى أن افتتاح مركز الأبحاث الصيدلانية في جامعة الزرقاء يشكل قفزة نوعية في تعزيز وتطوير القطاع الصيدلاني، كما ويعكس التزام كلية الصيدلة بتوسيع مجالات البحث العلمي، والنهوض به، ورفع مستوى التعليم والتدريب الصيدلاني.

واضاف “نحتفل اليوم بافتتاح مركز الابحاث الصيدلانية في جامعة الزرقاء كأول مركز معتمد من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، لإجراء التجارب غير السريرية للمنتجات الصيدلانية، بعد تحقيقه للمتطلبات العالمية لإجراء مثل هذه التجارب، ونجاحه في الفحص والتقييم الذي أجرته المؤسسة العامة للغذاء والدواء بهذا الخصوص”.

ولفت الى ان التعاون مع القطاع الصناعي يعتبر من القضايا التي تهتم بها جامعة الزرقاء باعتبارهم شركاء في النجاح والتطوير،غ مثمنا جهود جميع العاملين في جامعة الزرقاء نحو تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق رؤية الجامعة وأهدافها.

من جانبها، أكدت عميد كلية الصيدلة في جامعة الزرقاء الدكتورة أحلام الكيلاني أن إنشاء وافتتاح مركز الأبحاث الصيدلانية يأتي استكمالاً لمسيرة الكلية وسعيها الدؤوب نحو تحقيق رؤيتها ورسالتها المستمدتين من رؤية ورسالة الجامعة، في التميز في البحث العلمي، ودعم الإبداع والابتكار، وبالأخص في مجال الصناعة الدوائية، وخدمة المجتمع الأكاديمي والصيدلاني.

واشارت الى ان مركز الابحاث الصيدلانية سيعزز من مكانة وسمعة الكلية والجامعة، باعتباره مركزاً رائداً في مجال الأبحاث الصيدلانية، ويحقق آفاقاً نوعية جديدة في التطوير الدوائي.

واوضحت أن فكرة تأسيس مركز صيدلاني بحثي متخصص لاقت الدعم من رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، ليبدأ المشروع بإنشاء وتجهيز بيت الحيوان وملحقاته، وليجري على قدم وساق التوسع بإنشاء مركز بحثي متكامل، مزود بأحدث الأجهزة، ويضم بين جنباته كوادر بحثية وفنية متخصصة في مجال الدراسات والتحليل الدوائي.

واشارت الى ان المركز سيقدم خدماته للباحثين، ولشركات ومصانع الأدوية في الأردن والمنطقة، متطلعين لأن يصبح المركز مختبراً مرجعياً، ومعتمدا دولياً، لإجراء الدراسات الدوائية.

وقام راعي الاحتفال والوفد المرافق له وضيوف جامعة الزرقاء بجولة ميدانية في مرافق مركز الابحاث الصيدلانية واستمعوا الى نبذة من مدير المركز الدكتور أنس الشيشاني حول المرافق والتجهيزات التي يحتويها المركز، واحدث المعدات اللازمة لاجراء التحاليل والاختبارات وفق اعلى المعايير العالمية ، بالاضافة الى زيارة مختبرات كلية الصيدلة وكلية طب الأسنان.

واعرب الحضور عن فخرهم بما وصلت اليه جامعة الزرقاء وتحقيقها للمعايير المحلية والعالمية سواء في الجانب العلمي او التطبيقي، وانفتاحها على المؤسسات والشركات والتعاون معها لتحقيق رؤيتها ورسالتها الهادفة.