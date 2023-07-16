الأمن يفض احتفال أمام كلية عمّان الجامعية

وطنا اليوم:قال مصدر أمني، إن مجموعة من الأشخاص بإقامة احتفال امام كلية عمان الجامعية لأبنائهم، حيثُ قاموا بإطلاق ألعاب نارية، بما اعاق الحركة المرورية وسير العملية التدريسية.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بفض الاحتفال، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يعد جيدًا.

من جانبه أكد الناطق باسم جامعة البلقاء التطبيقية، أنّ الطلبة احتفلوا بإطلاق ألعاب نارية بشكل مخالف لتعليمات الجامعة، حيث يمنع إقامة احتفالة التخرج داخل حرم الجامعة والكليات التابعة لها، ما أدى لتدخل الأمن.

وقال ، إنّ الطلبة المتسببين والمخالفين لقرارات الجامعة سيحولون إلى لجنة تحقيق لاتخاذ عقوبة بحقهم لمخالفاتهم التعليمات وقرارات منع إقامة الاحتفالات واستخدام الألعاب النارية