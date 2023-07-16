المياه: زيادة الاستهلاك في المنازل 30% بسب الموجة الحارة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الطلب على المياه ارتفع خلال الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة بنسبة (30%) زيادة عن الاستهلاك العادي.

وأضاف سلامة أن الوزارة تقوم بضخ كميات اضافية من كافة المصادر إلى مختلف محافظات المملكة لتعويض النقص أثناء موجة الحرّ.

وبيّن سلامة أن الأوضاع المائية مستقرة في كافة المحافظات، وهناك احتياطات وخطة وضعتها الوزارة لمواجهة مثل هذه الظروف.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة وضعت خطة أيضا لحفر مزيد من الآبار وزيادة المصادر المائية لتعويض نقص المياه وزيادة الطلب عليها بسبب الظروف الجوية الحالية