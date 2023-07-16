الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا الفيضانات

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة في مدينة تشونغجو الكورية.

وأكدت الوزارة، تعاطف المملكة مع جمهورية كوريا الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين