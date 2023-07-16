بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا الفيضانات

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي كوريا الجنوبية بضحايا الفيضانات

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديقة بضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة في مدينة تشونغجو الكورية.
وأكدت الوزارة، تعاطف المملكة مع جمهورية كوريا الصديقة، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء للعاجل للمصابين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:11

مهيدات يرعى افتتاح مركز الأبحاث الصيدلانية بجامعة الزرقاء الأهلية

16:08

الأمن يفض احتفال أمام كلية عمّان الجامعية

15:59

المياه: زيادة الاستهلاك في المنازل 30% بسب الموجة الحارة

15:28

تقرير: 70.4% كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

15:18

سرقة كوابل كهرباء في منطقة البقعة

15:09

الأمير وليام يطالب والده الملك تشارلز بإيجار المنزل

15:03

على حافة الإفلاس.. شركة إنتاج دواجن وألبان تتعرض لأزمة مالية شديدة

14:50

من الفشل الكبدي إلى السرطان.. مخاطر المتبقيات الحيوية على صحة الإنسان

14:43

اطلاق البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل الباحثين عن العمل في القطاع السياحي

14:38

الحكومة تحصر أضرار حريق عجلون وجرش

14:35

حزب الميثاق الوطني يدعو للتصدي للآفات الاجتماعية، وحماية الشباب والأسرة منها

14:34

الساكت يدعو للجلوس مجددا على طاولة الحوار لتقييم البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

وفيات
وفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاءالشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللةوفيات الخميس 13-7-2023