الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميجا واط

وطنا اليوم:بلغ الحمل الكهربائي مساء أمس السبت 3630 ميغاواط، والحمل النهاري 3350 ميغاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أقصى حمل كهربائي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، بلغ 4010 ميجاواط.

وبحسب البيانات، كانت نسبة مساهمة وحدات التوليد في الحمل لعام 2022 على النحو التالي: دورة مركبة 62.55 بالمئة، وحدات بخارية 9.41، وحدات غازية 1.45 بالمئة، وحدات ديزل 15.57 بالمئة، الطاقة الشمسية 0.08 بالمئة، طاقة الرياح 9.57 بالمئة، الطاقة المستوردة 1.37 بالمئة.

وأكدت الشركة في تصريحات سابقة، أن النظام الكهربائي في المملكة يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وأن الشركة وضمن خطط محددة تزيد استعداداتها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال أشهر الذروة.

كما أكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف الحالي