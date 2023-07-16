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مشاركة أ.د. الخوالدة من جامعة عمان الاهلية ببرنامج ايراسموس

منذ 32 ثانية
مشاركة أ.د. الخوالدة من جامعة عمان الاهلية ببرنامج ايراسموس

وطنا اليوم:قام الأستاذ الدكتور رضا الخوالدة عميد كلية التكنولوجيا الزراعية وعميد البحث العلمي في جامعة عمان الاهلية بزيارة جامعة كاليجاري الإيطالية في الفترة ما بين 25-6 الى 1-7- 2023 خلال مشاركته ببرنامج ايراسموس.
وخلال الزيارة التقى مجموعة من المسؤولين في الجامعة بما فيهم نائب رئيس الجامعة اليساندرا كاروكي.
كما تم اللقاء مع الهيئة التدريسية والباحثين وتم مناقشة سبل التعاون بين جامعة عمان الاهلية وجامعة كاليجاري وتشمل تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة والبرامج التدريبية المشتركة والزيارات قصيرة وطويلة المدى ويضم هذا البرنامج زيارة وفد من جامعة كاليجاري الى جامعة عمان الأهلية خلال هذا الشهر


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