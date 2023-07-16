ظاهرة غريبة تشهدها الكعبة المشرفة اليوم

وطنا اليوم – تشهد سماء مكة المكرمة، اليوم الأحد، تعامد الشمس “التسامت” الثاني والأخير لهذه السنة على الكعبة المشرفة. وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة “التعامد الثاني يحدث مع عودة الشمس (ظاهريا) قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة) تقريبا وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، حيث ستكون الشمس عند الساعة 12:26:44 ظهرا بالتوقيت المحلي، ويصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل الكعبة المشرفة”. وبيّن أبو زاهرة أن “سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى انتقال الشمس (ظاهريا) بين مداري السرطان شمالا والجدي جنوبا مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة”، وفقما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”.