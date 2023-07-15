تفاصيل المؤتمر النقدي الثالث للأدب الشعبي في مهرجان جرش للثقافة والفنون

وطنا اليوم: ينطلق المؤتمر النقدي الثالث للأدب الشعبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، ويستمر على مدار يومي السبت والأحد 29 و30 تموز.

وتتضمن الجلسة الأولى الحديث عن الأغنية الشعبية، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، ويناقش خلال الجلسة الدكتور محمد واصف ورقة بحثية بعنوان: “مساهمة الأغنية الشعبية في تشكيل ملامح الأغنية الأردنية المعاصرة”.



ويناقش الدكتور أحمد شريف الزعبي ورقة بحثية بعنوان: “ألوان الغناء الشعبي الأردني”، ويتناول الفنان نصر الزعبي ورقة بحثية بعنوان: “الأغاني في ألوان الأقاليم”، ويقدم الجلسة محمود الخطيب.

تتناول الجلسة الثانية في يوم السبت الموافق 29 يوليو الساعة 12ظهرا بقاعة المؤتمرات في المركز الثقافي الملكي، ورقة بحثية بعنوان: “خارطة الطقس في الأمثال الشعبية” التي يقدمها عابد أبو قردة، وتناقش نوال الحردان ورقة بحثية بعنوان: “تجليات في الأمثال الشعبية”، ويقدم الجلسة الدكتور إسماعيل السعودي.



في اليوم الثاني للمؤتمر النقدي الثالث للأدب الشعبي الموافق يوم الأحد 30 يوليو الساعة 11 صباحا، تأتي الجلسة الثالثة بعنوان الحكايات الشعبية المقامة في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، ويتناول خلالها الدكتور نايف النوايسة ورقة بحثية بعنوان: “صورة المرأة في الحكايات الشعبية الأردنية والفلسطينية”.

كما تتناول الجلسة ورقة بحثية لهاشم غرايبة بعنوان: “فنون الغجر جزء من تراثنا”، ويقدم الجلسة محمد سمحان.

في الجلسة الرابعة التي تتناول الحديث عن الشعر الشعبي، المقامة في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، يقدم الدكتور عبدالله الحجايا، ورقة بحثية بعنوان: “صورة البطل في الشعر الشعبي”، كما يتناول حسن ناجي ورقة بحثية بعنوان: “الطفل في الشعر الشعبي”، ويدير الجلسة محمد سلام جميعان”.