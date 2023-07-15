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المنظمة العالمية الأرصاد تكشف سبب الاحتياج للعمل الجماعي في ملف المناخ

منذ ساعتين
المنظمة العالمية الأرصاد تكشف سبب الاحتياج للعمل الجماعي في ملف المناخ

وطنا اليوم: كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن سبب الاحتياج للتضامن والعمل الجماعي فيما يخص ملف المناخ، وذلك بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تضرب نصف الكوكب الشمالي والفيضانات المدمرة الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي تعطل حياة ملايين الأشخاص.

ووفقاً للموقع الرسمي للمنظمة الأممية، شهد شهر حزيران أعلى متوسط درجات الحرارة العالمية على الإطلاق، فيما استمرت موجات الحر حتى أوائل تموز، كما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في سقوط عشرات القتلى، وأثرت على حياة ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة واليابان والصين والهند.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بيتيري تالاس، إن أنماط الطقس المتطرفة التي يتكرر حدوثها بشكل متزايد مع تغير المناخ “لها تأثير كبير على صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية والاقتصادات والزراعة والطاقة وإمدادات المياه”.

داعياً إلى تكثيف الجهود لمساعدة المجتمع على التكيف مع “ما أصبح للأسف الوضع الطبيعي الجديد”، وتعد موجات الحر من أكثر الأخطار الطبيعية فتكاً حيث تؤدي إلى وفاة آلاف الأشخاص كل عام.


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