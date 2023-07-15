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الخصاونة من مؤتة يتحدث عن انجازات الحكومة : محو الأمية بشكل كامل تقريبا

منذ 3 ثواني
الخصاونة من مؤتة يتحدث عن انجازات الحكومة : محو الأمية بشكل كامل تقريبا

وطنا اليوم –  قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، إن الشباب حجر الرحى الأساسي للتحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف خلال لقاء حواري في جامعة مؤتة أن الرهان في هذا المسار التحديثي ومحرك التغيير الحقيقي بالمسار التحديثي هم الشباب.

وتابع متحدثا عن الشباب: “هذه الفئة التي يراهن عليها في إحداث التغيير، والتي يراهن عليها في تقديم نموذج حيوي يسير بالدولة الأردنية قي ثبات بمئويتها الثانية كما أنجزنا على أكتاف الشباب الأردني في المئوية الأولى من عمر الدولة منجزات يحق لنا أن نفاخر بها كثيرا فيما يتعلق بأمن وأمان واستقرار وتنمية بدلالة امتداد جامعاتنا ومدارسنا ومراكزنا الصحية وخدمات البنى التحتية والكهرباء”.

وعن الإنجاز قال الخصاونة إن هناك إنجازا بمحو الأمية بشكل كامل تقريبا.

وقال الخصاونة إن الدولة الأردنية دخلت المئوية الثانية من عمرها بالتزامن مع خروج العالم من جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى إداريا.

ولفت الخصاونة إلى أن جلالة الملك وسمو ولي العهد قادوا المشروع الإصلاحي الذي بدأ بمسار إصلاحي شارك الكثير من النخب به في سياق لجنة تحديث المنظومة السياسية التي ضمت في عضويتها مختلف ألوان الطيف السياسي الفاعل في الأردن.

وقال الخصاونة إنه جرى الانتقال إلى مرحلة يؤطر فيها العمل الآن بالأردن في سياق أحزاب برامجية ضرورية.

وبحسب رئاسة الوزراء فإن اللقاء يأتي ضمن حوارات الشباب.

وكان الخصاونة أطلق سلسلة حوارات مع الشَّباب الأردنيين تحت عنوان: (رؤى التّّحديث: الشَّباب محور الاهتمام)، حيث كان اللِّقاء الحواري الأوَّل في الجامعة الأردنيَّة.

 


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