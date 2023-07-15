المتحف الوطني للفنون الآسيوية في واشنطن يعرض أزياء تقليدية كازاخستانية

وطنا اليوم: استضاف المتحف الوطني للفنون الآسيوية في واشنطن العاصمة عرضًا للأزياء يسلط الضوء على تقاليد الحرف الكازاخستانية كجزء من برنامج روح تنغري في مهرجان سميثسونيان للفنون الشعبية ،

العرض ، الذي نظمته مبادرة سميثسونيان للحرفيين ، واتحاد الحرفيين الكازاخيين ، وشيفرون ، وضم مجموعات من ثلاثة حرفيين محليين – آيزان بيكولوفا ، وأيزان سيمبيغالييفا وتيلك سلطان.

عرضت المجموعات تقاليد صناعة النسيج والمجوهرات الفريدة في كازاخستان ، مما يوضح ثقافتها المتنوعة.

قدمت بيكولوفا الملابس المصنوعة يدويًا ، بما في ذلك أغطية الرأس المصنوعة من الصوف ذات الرأس الشمسي بناءً على نقوش صخرية وجدت في جنوب شرق كازاخستان ، والتي حظيت باهتمام كبير.



استلهمت Sembigaliyeva الإلهام من الطبيعة والمحميات الوطنية في منطقة Mangystau ، حيث كرست مجموعتها لهذه المنطقة وتقاليد النسيج فيها.

استوحى سلطان من الملابس التي كان يرتديها أسلاف البلاد. تمثل مجموعته الملابس التقليدية للقبائل الكازاخستانية ، والتي تضمنت مجموعة واسعة من الأزياء والمجوهرات ولوحات الألوان.

أكد كليفورد مورفي ، مدير مركز سميثسونيان للحياة الشعبية والتراث الثقافي ، التزامهم بدعم الحرفيين الذين يحافظون على التقاليد القديمة في الملابس الحديثة.

قال مورفي: “لقد سعدنا بدعم الجانب الكازاخستاني وتوفير منصة لعرض أعمالهم الإبداعية”.

بدأ مركز مبادرة الحرفيين سميثسونيان للحياة الشعبية والتراث الثقافي شراكة في عام 2020 مع الاتحاد الكازاخستاني للحرفيين ، وشيفرون ، ووزارة خارجية الولايات المتحدة في ألماتي للجمع بين الفنانين الكازاخيين والأمريكيين من نفس التقاليد الحرفية وتبادل الخبرات..

تأسس الاتحاد الكازاخستاني للحرفيين في عام 2012 ، ويهدف إلى الحفاظ على الفنون التقليدية وتعزيزها وتعزيز مستويات معيشة الحرفيين ، وتعزيز النمو المهني ، ودعم تطوير الأعمال الحرفية والصناعة الإبداعية في البلاد.