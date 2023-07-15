“أمسية في أم الجامعات” الاردنية تبهر الحضور بافتتاح حفل تخريج الفوج الـ58

وطنا اليوم – بدأت الجمعة احتفالات الجامعة الأردنية بتخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبتها لتكون باكورة الاحتفالات في يومها الأول لطلبة كليتي الآداب والملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات.

وسلم عميد كلية الآداب الدكتور مهند مبيضن الشهادات لـ809 طالبا وطالبة من مرحلة البكالوريوس، فيما سلم عميد كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات الدكتور صالح الشرايعة الشهادت لـ286 طالبا وطالبة من مرحلة البكالوريوس، وسلم عميد الدراسات العليا الدكتور نزيه البطوش الشهادات لطلبة الدراسات الدراسات العليا لطلبة كلية الآداب والبالغ عددهم 127 طالبا وطالبة في مرحلتي الماجستر والدكتوراه، و 33 طالبا وطالبة من كلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في مرحلتي الماجستر والدكتوراة.

وعقب الحفل، أكد عميدا الكليتين، في باكورة احتفالات الجامعة، أن هذا اليوم يُعدّ حصيلةً مشرفةً تتوّج عزم الطلبة على التقدم والنجاح، سنوات من العمل عطرتها الأمهات بالدعوات، واستمرت بتعب الآباء الذين لم يدّخروا جهدًا ليكون أبناؤهم في كامل بهائهم تفوقهم في هذا اليوم.

وبارك مبيضين والشرايعة للطلبة تخرجهم، مهنئين ذويهم بتخريج هذه النخبة المتميزة التي نهلت العلم من الكليّتين.

إلى ذلك، استكملت الجامعة كافة الترتيبات والتحضيرات اللازمة لحفلات التخريج التي ستقام على مدار الأيام التسعة القادمة على ستاد الجامعة بطريقة تسهم في إخراجها بصورة حضارية تماما كما الحفلات السابقة في السنوات الماضية، وذلك بمتابعة حثيثة من اللجنة العليا للتخريج.

كما يمكن للطلبة تصفح الكتاب السنوي للفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الكترونياَ على الرابط التالي:

https://yearbook1.ju.edu.jo/2022-2023/mobile/index.html#p=23

وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن وقائع حفل التخريج ستُنقل عبر بث حي ومباشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة الأردنية www.ju.edu.jo، وعلى أثير إذاعة الجامعة الأردنية على التردد (94.9).

كما ستُنشر مجموعة من صور الخريجين في الحفلات، عند التقاطها، مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للجامعة.