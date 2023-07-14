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بدء تصحيح الأسئلة المقالية لرياضيات التوجيهي السبت

منذ 3 ثواني
بدء تصحيح الأسئلة المقالية لرياضيات التوجيهي السبت

وطنا اليوم:يواصل طلبة الثانوية العامة يوم غد السبت التقدم للامتحان، ومن المقرر أن يتقدم للامتحان 73067 طالبا وطالبة .
وأعلنت وزارة التربية والتعليم على لسان الناطق الإعلامي الدكتور أحمد المساعفة، أن الطلبة سيتقدمون غداً للامتحان على جلستين، حيث يكون عددهم بالجلسة الأولى 71668 وفي الجلسة الثانية 1399.
وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور المساعفة، أن عملية تصحيح الأسئلة المقالية في امتحان الرياضيات سوف تبدأ يوم غد السبت في مراكز التصحيح المعتمدة لهذه الغاية.


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