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تأهل منتخب الأردن للرياضات الإلكترونية إلى بطولة العالم

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-07-14 16:04:50Z | | ÿ>LYÿJXdÿMeÿ?ÉÂYK

وطنا اليوم:تأهل المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية إلى بطولة العالم IESF برياضة DOTA 2 وذلك بعد مشاركته في البطولة الآسيوية والمقامة في العاصمة السعودية الرياض.
ويترأس سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس لجنة الرياضات الإلكترونية الأردنية، وفد المنتخب الوطني المشارك في هذه البطولة.
وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات بطولة العالم والتي ستقام في رومانيا بشهر آب المقبل بعد فوزه على السعودية 1-0 وعلى أستراليا 1-0 والخسارة أمام ميانمار بنتيجة 0-1 وأمام الفلبين ومنغوليا بنتيجة 0-2.
ويتكون المنتخب الوطني من اللاعبين: عبدالله زاهر وأنس حرز الله والياس الحاج علي وبدر أشرف ومحمد أبو العيس إضافةً إلى المدرب علي جراب.


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