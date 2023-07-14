تحويلات مرورية على الطريق الملوكي في الكرك

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان، إغلاق جزء من الطريق الملوكي الرابط بين قصبة الكرك والمزار الجنوبي (من دوار انجاصه ولغاية البطوش مول) لإعادة تأهيل طبقات الرصف والخلطة الاسفلتية بالاتجاهين، بدءا من الأحد لغاية الانتهاء من أعمال العطاء.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن سيتم تحويل حركة السير على الطريق إلى إشارة العدنانيه باتجاه مرود وباتجاه طريق الجامعة.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.

وأضافت أن العمل يشمل إزالة للخلطة الاسفلتية وطبقات الرصف وإعادة إنشاء كامل للطريق وإزالة الجزيرة الوسطى وعمل جزيرة وسطية جديدة