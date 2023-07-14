شاهد : سرقة وتخريب مركز شباب الفيصلية قبل الاستلام

وطنا اليوم:كشف عضو مجلس محافظة العاصمة عبدالله الجبور خلال زيارته امس الخميس لمبنى مركز شباب الفيصلية في لواء الموقر، تعرضه للسرقة والتخريب.

وأضاف في بيان “وما زلنا ما بين استلام من مقاول وزارة الأشغال ووزارة الشباب من المسؤول الان عن مبنى مشرع الأبواب كلف مئات الألوف على حساب اللامركزية ونحن الأكثر حاجة لمشاريع تنمي القدرات الشبابية للأسف أصبح مرتعا لأرباب السوابق وتجار المخدرات، ولا زلنا نعاني من بيروقراطية القرار بتوفير على الأقل حارس للمبنى بدلا من كيل الاتهامات هنا وهناك”.

وأكد “تقصير واضح من المجتمع ومن الوزارات المعنية، الصورة ابلغ من الكلام”