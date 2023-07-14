دراسة تعويض الطلبة بدل الوقت الضائع في سؤال الرياضيات الخاطئ

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة: بالأمس كان هناك إنه بعد انتهاء امتحان رياضيات للورقة الثانية جاءت ملحوظات عن السؤال الثالث وكان هناك خطأ مطبعي أدى إلى خطأ علمي وجميع الخطوات للحل لدى الطالب صحيحة عدا الخطوة الأخيرة

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم لا تبرر الخطأ لكن ما حدث هو خطأ مطبعي نانتج عن عمل إنساني، داعيا أن لا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه.

وأشار إلى أن للجان المتخصصة التي درست الامتحان الذي ورد فيه خطأ، وجدت أن هذا الخطأ يتعلق بالخطوة الأخيرة ولا يؤثر على الخطوات التي تسبق النهاية، مؤكد أنه تم احتساب علامة الخطوة الاخيرة لجميع الطلبة.

ولفت إلى أنه سيتم دراسة الوقت الضائع وكيفية تعويض الطلبة بعد إضاعة الوقت والانشغال بالخطأ الذي ورد في الامتحان.مؤكدا أنهى لم يظلم أحد من الطلبة.

وأوضح أن وزارة التربية بدأت بتصحيح أوراق الامتحان بعد أول اختبار مباشرة، مشيرا إلى أن عملية التصحيح تنقسم إلى قسمين، أحدهما من خلال القارئ الضوئي لأسئلة الاختيار من متعدد والآخر من خلال المعلمين للأسئلة المقالية.

وحول موعد النتائج، قال إنه من المبكر الحديث عن الموعد لكن بعد شهر من آخر امتحان ممكن أن يكون هناك إعلان لموعد النتائج.

وبين أن هناك خطوات عدة تسبق النائج وهي التدقيق والمراجعة والتأكد من الأرقام والنتائج.

وأكد أن نسبة الخطأ في استخراج النتائج صفر، مشيرا إلى أن الامتحانات التكميلية ستكون في نهاية شهر كانون الأول وكانون الثاني