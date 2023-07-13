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برعاية وزير التعليم العالي …عمان الاهلية تقيم حفل عشاء للملحقين الثقافيين العرب بمناسبة دخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم

منذ ساعة واحدة
برعاية وزير التعليم العالي …عمان الاهلية تقيم حفل عشاء للملحقين الثقافيين العرب بمناسبة دخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم

وطنا اليوم:برعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة وبحضور رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني و الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية والجودة الاستاذ الدكتور أنس السعود والدكتور يوسف العبدالات مندوبا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، أقامت جامعة عمان الاهلية مساء أمس حفل عشاء للملحقيين الثقافيين العرب، احتفالا بمناسبة دخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم ، حضره كلا من :
سعادة الملحق الثقافي السعودي الدكتور عيسى بن فهد الرميح يرافقه السيد مشعل الحويطي مدير العلاقات العامة ،
ومندوبا عن الملحقية القطرية الدكتور علاء الدين الطواها ،وسعادة الدكتور مبارك الهاجري رئيس بعثة دولة الكويت ،
وسعادة الاستاذ الدكتور خيرالدين الامين الملحق الثقافي العراقي ، وسعادة الأستاذ أحمد السيد البنوني الملحق الثقافي والأكاديمي للسفارة الليبية ، وسعادة الاستاذ جلال العالم الملحقية الثقافية الليبية ، كما حضر الحفل السيد سمير حجازي مدير العلاقات لمجموعة الحوراني الاستثماري .
وعلى هامش هذا الحفل أشاد الحضور بالانجاز الكبير والمتميز الذي حققته جامعة عمان الاهلية ، كما دار نقاش حول كيفية زيادة أعداد الطلبة الوافدين للدراسة في الاردن ، حيث أبدى معالي الوزير محافظة مدى الاهتمام بتوطيد العلاقات مع الملحقيات الثقافية العربية والاستماع لملاحظاتهم ورعاية شؤون طلبتهم وتذليل كافة العقبات أمام توثيق هذه العلاقات مع الاشقاء العرب


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