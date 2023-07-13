برعاية وزير التعليم العالي …عمان الاهلية تقيم حفل عشاء للملحقين الثقافيين العرب بمناسبة دخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم

وطنا اليوم:برعاية وحضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور عزمي محافظة وبحضور رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الأهلية الدكتور ماهر الحوراني و الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة ونائب الرئيس للعلاقات الخارجية والجودة الاستاذ الدكتور أنس السعود والدكتور يوسف العبدالات مندوبا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ، أقامت جامعة عمان الاهلية مساء أمس حفل عشاء للملحقيين الثقافيين العرب، احتفالا بمناسبة دخولها نادي أفضل ألف جامعة في العالم ، حضره كلا من :

سعادة الملحق الثقافي السعودي الدكتور عيسى بن فهد الرميح يرافقه السيد مشعل الحويطي مدير العلاقات العامة ،

ومندوبا عن الملحقية القطرية الدكتور علاء الدين الطواها ،وسعادة الدكتور مبارك الهاجري رئيس بعثة دولة الكويت ،

وسعادة الاستاذ الدكتور خيرالدين الامين الملحق الثقافي العراقي ، وسعادة الأستاذ أحمد السيد البنوني الملحق الثقافي والأكاديمي للسفارة الليبية ، وسعادة الاستاذ جلال العالم الملحقية الثقافية الليبية ، كما حضر الحفل السيد سمير حجازي مدير العلاقات لمجموعة الحوراني الاستثماري .

وعلى هامش هذا الحفل أشاد الحضور بالانجاز الكبير والمتميز الذي حققته جامعة عمان الاهلية ، كما دار نقاش حول كيفية زيادة أعداد الطلبة الوافدين للدراسة في الاردن ، حيث أبدى معالي الوزير محافظة مدى الاهتمام بتوطيد العلاقات مع الملحقيات الثقافية العربية والاستماع لملاحظاتهم ورعاية شؤون طلبتهم وتذليل كافة العقبات أمام توثيق هذه العلاقات مع الاشقاء العرب