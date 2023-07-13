الخصاونة: أولويَّة لتأهيل وتوسعة مركز حدود الدِّرَّة

وطنا اليوم:وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، تسريع عمليَّة إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدِّرَّة في العقبة؛ لاستيعاب التَّزايد الكبير في أعداد المسافرين والسُّيَّاح وحركة الشَّحن.

وشدد الخصاونة خلال زيارته إلى المركز الحدودي، على “ضرورة تقديم جميع التَّسهيلات اللازمة للمسافرين وحركة الشَّحن عبر مركز حدود الدِّرَّة في العقبة، وتيسير الخدمات إلى حين إنجاز أعمال إعادة التَّأهيل والتَّوسعة، مع الحفاظ على الجانب الأمني”.

وأكد الخصاونة ضرورة “إعطاء الأولويَّة لتسريع عمليَّة إعادة تأهيل وتوسعة مركز حدود الدِّرَّة ليُصبح تدريجيَّاً المعبر الأساس للرَّبط مع المملكة العربيَّة السَّعوديَّة التي تجمعنا بها علاقات استراتيجيَّة متجذِّرة، والرَّبط مع المشاريع الاستثماريَّة الكُبرى التي تقام فيها كمشروع ‘نيوم‘”.