عاجل مجلس التعليم العالي يوحد التقويم الجامعي للعام 2023- 2024

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة “الموافقة على توحيد التقويم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي القادم 2023-2024 على النحو الآتي :

• الجامعات الرسمية:

– بدء العام الجامعي يوم الأحد الموافق 1-10-2023

– بدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 8-10-2023

• الجامعات الخاصة:

– بدء العام الجامعي يوم الأحد الموافق 8-10-2023

– بدء تدريس الطلبة يوم الأحد الموافق 15-10-