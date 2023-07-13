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نادي الأرينا في عمان الأهليّة ينعي الكابتن مضر مجذوب

منذ ساعة واحدة
نادي الأرينا في عمان الأهليّة ينعي الكابتن مضر مجذوب

وطنا اليوم:ينعى نادي الأرينا في جامعة عمان الأهليّة ممثلا برئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني
المغفور له بإذن الله تعالى الكابتن مضر مجذوب
مفوض البطولات، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني واتحاد غرب آسيا لكرة السلة في عدة دورات ، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي، ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، ولاعب ومدرب المنتخب الوطني لكرة اليد الأسبق، ولاعب كرة السلة والمفوض والحكم الدولي وخبير قانون لعبة كرة السلة على المستويين العربي والآسيوي
ويتقدمون من آل الفقيد وأسرته بأصدق مشاعر العزاء والمواساة
سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته
انا لله وانا اليه راجعون


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