تنقلات وتعيينات في السلك القضائي (أسماء)

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي الأردني، إجراء تنقلات وانتدابات وتعيينات لعدد من القضاة.

وشملت القرارات الصادرة عن المجلس القضائي، ما يلي:

– قرر المجلس استنادا لأحكام المادة (4/ أ) من نظام المكاتب الفنية لدى لمحكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف وتعديلاته رقم (7) لسنة 2010 الموافقة على انتداب قاضي المحكمة الإدارية الدكتور/ فايز راجي المحاسنة مديرا للمكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا بالإضافة لعمله.

– استنادا لأحكام المادة (4/ ب) من نظام المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف رقم (7) لسنة 2021 وتعديلاته، قرر المجلس انتداب قاضي محكمة عمان الابتدائية/ مهند خليل البطيخي للعمل في المكتب الفني لدى المحكمة الإدارية العليا.

– إشارة إلى الاستدعاء المقدم من القاضي/ منتصر عموش والمتضمن طلب تحديد مركز عمله، وذلك بعد أن أنهى متطلبات حصوله على درجة الماجستير من جامعة بريجهام يونغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه قرر المجلس تحديد مركز عمل القاضي العائد من البعثة الدراسية/ منتصر محمد عموش قاضيا للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/7/2023.

– إشارة إلى كتاب رئيس محكمة عمان الابتدائية رقم (ب ع/ 8920) تاريخ 26/6/2023 ومرفقه الاستدعاء المقدم من القاضي/ مرام محاسنة والمتضمن طلب منحها علاوة مؤهل علمي لحصولها على درجة الماجستير في القانون العام من جامعة الشرق الأوسط/ واستنادا لأحكام المادة (5/ ب) من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (2) لسنة 2020، قرر المجلس منح قاضي محكمة عمان الابتدائية/ مرام خلف قاسم محاسنه علاوة مالية مقدارها زيادتين سنويتين كعلاوة إضافية قيمتها (40) دينارا شهريا تسمى علاوة مؤهل علمي جديد وذلك اعتبارا من تاريخ 3/7/2023.

– إشارة إلى الاستدعاء المقدم من القاضي/ عبد الحليم الحياصات والمتضمن طلب تحديد مركز عمله، وذلك بعد أن أنهى متطلبات حصوله على درجة الماجستير من جامعة بريجهام يونغ في الولايات المتحدة الأمريكية، وعليه قرر المجلس تحديد مركز عمل القاضي العائد من البعثة الدراسية/ عبد الحليم علي الحياصات قاضيا للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2/7/2023