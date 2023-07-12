بني مصطفى: دعم الوزارة لمشاريع الإبداع والابتكار يأتي في إطار ترجمة التوجيهات الملكية لتمكين المبدعين خاصةً من فئة الأيتام

وطنا اليوم: أكدّت وزيرة التنمية الإجتماعية وفاء بني مصطفى خلال رعايتها حفل تكريم الأطفال الفائزين بالمسابقة الدولية لبرامج الروبوت، اليوم الأربعاء، في جمعية اليتيم المبدع، على أنّ الإهتمام بهذه الفئة يأتي إنسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، وجلالة الملكة رانيا، وسمّو ولّي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والتي تكرّست باهتمامهم بدعم الأفكار الريادية لدى الأطفال والشباب وبخاصة ونحن في مئوية الدولة الأردنية الثانية، وزياراتهم الدائمة للمؤسسات والجمعيات التي تُعنى بالايتام وفاقدي السندالأسري، معربةً عن أنّ دعم الوزارة لمشروع الجمعية في تدريب الأطفال والشباب المبدعين على المهارات التقنيّة والريادية يأتي في إطار سعي الوزارة لترجمة التوجيهات الملكية في دعم المبدعين وخاصةً من فئة الأيتام وفاقدي السند الأسري.

كما أشارت بني مصطفى إلى أهمية مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما نتج عنها من التعديلات الدستورية التي أكدّت على تمكين الشباب وإطلاق الطاقات وتعزيز مهاراتهم، لافتةً إلى أنّ وزارة التنمية الإجتماعية تتطلّع إلى محاكاة هذه التجارب الرّيادية لأطفال الجمعية الفائزين بالمسابقة في دور ومراكز رعاية الأطفال التابعة للوزارة، من خلال الإطلاع على تجارب الابتكار عند الأطفال الفائزين، بما يسهم في تطوير مهارات الأطفال المنتفعين من خدمات الدور والمراكز.

واستعرضت رئيسة الجمعية خولة شحادة مشاركة أطفال الجمعية في المسابقة، هي الأولى لأطفال من المملكة وحصولهم على المركز الثالث، والتي أقامتها جامعة ليتس في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تدريبهم في مجال صناعة الروبوت في نادي الذكاء الاصطناعي الذي أنشأته الجمعية العام 2022 بهدف توطئة العلوم والتكنولوجيا وتسخيرها للجيل الجديد.