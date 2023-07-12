767 شكوى على مدارس خاصة منذ بداية العام

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم وزارة العمل محمد الزيود، الأربعاء، إن 767 شكوى وصلت إلى وزارة العمل على مدارس خاصة، تم حل 574 شكوى منها.

وأوضح الزيود أن الشكاوى تحتاج إلى 10 أيام عمل على الأقل حتى يتم إنهاؤها.

وأشار إلى وجود منصة إلكترونية تتعامل باستقبال الشكاوى الإلكترونية ومعلن عن هذه المنصة، وهي منصة حماية، وتستقبل الوزارة الشكاوى إما عن طريق هذه المنصة أو من خلال فرق التفتيش التي تذهب بجولات ميدانية إلى الميدان، مضيفا “لا يوجد إهمال لأي شكوى مهما كان نوعها”.

وعن اتفاقية العمل الجماعي للعقد الموحد بين الزيود أن طرفي المعادلة في هذه الاتفاقية هما نقابة أصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه النسخة مودعة لدى وزارة العمل، حيث إن دورها رقابي وإشرافي على هذه الاتفاقية، ورقابي على المدارس الخاصة من حيث مدى التزامها بتطبيق بنود العقد الموحد.

وتابع أن على كل مدرسة أن تقدم جدول تشكيلاتها لإدارة التعليم الخاص مع بداية العام الدراسي، ويذكر فيها جميع هذه التفاصيل وتفاصيل كل معلم.

وأوضح أنه تم تجهيز مدة العقد الموحدة لمدة 3 سنوات جديدة، اعتبارا من هذا العام، مضيفا أن له بند جديد أنه يحق للمدارس الخاصة وضع شعار على العقد حتى تظهر عقود كل مدرسة لكن بنفس البنود المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية