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الخصاونة يتفقَّد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي

منذ ساعة واحدة
الخصاونة يتفقَّد سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي

وطنا اليوم:مواصلةً لسلسلة جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقديَّة، تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، سير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي الممتدّ من منطقة النَّقب إلى منطقة الحميمة.
وأكد الخصاونة ضرورة إنجاز ما تبقى من مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي خلال ثلاثة شهور، وتذليل أيِّ عقبات أو معيقات تحول دون ذلك، وتوفير جميع متطلَّبات السَّلامة العامَّة، مشددا على أهميَّة مشروع تأهيل الطَّريق الصَّحراوي كمشروع وطني حيوي لطريق دولي وأساسي يسهم في خدمة الواقعين الاقتصادي والتَّنموي وقطاعيّ النَّقل والسياحة، من خلال ربط محافظات المملكة بميناء العقبة.
وحيا رئيس الوزراء جميع الكوادر العاملة في مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي ونحثّهم على مواصلة العمل وسرعة الإنجاز لهذا المشروع المهم والحيوي.
يذكر أن مشروع إعادة تأهيل وتحسين الطَّريق الصَّحراوي الممتدّ من منطقة النَّقب إلى منطقة الحميمة يقع ضمن اختصاص محافظتيّ معان والعقبة، بطول حوالي 17 كلم تقريباً، وتبلغ كلفته الإجماليَّة قرابة 24 مليون دينار، كما تبلغ نسبة الإنجاز في القسم الأول من المشروع الواقع ضمن محافظة #معان 44%، فيما تبلغ نسبة الإنجاز في القسم الثَّاني الواقع ضمن اختصاص محافظة #العقبة (100%)


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