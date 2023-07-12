سير المفرق توزع المياه على المواطنين

وطنا اليوم:وزعت كوادر إدارة قسم سير محافظة المفرق المياه على السائقين في محافظة المفرق، الأربعاء، نتيجة للموجة الحارة التي يشهدها الأردن الفترة الحالية.

وتواجدت الكوادر في مختلف مناطق المحافظة، للتخفيف على السائقين والمواطنين من وطأة درجات الحرارة المرتفعة، وسط تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ورحب مواطنون بهذه اللفتة الإنسانية، واصفين ذلك بالأمر “الطيب”.

كتلة هوائية حارة

وبحسب مركز طقس العرب الإقليمي، ترتفع درجات الحرارة الأربعاء بشكل ملموس وتستمر لعدة أيام، مشيرا إلى أن أجواء الخميس تشهد ارتفاعا آخرا بحيث تصل درجات الحرارة في العاصمة عمان إلى 39 وهي أعلى من معدلاتها العامة بشكل واضح.

وتستمر الكتلة الهوائية الحارة بالتأثير على الأردن يومي الجمعة والسبت، إذ تكون درجات الحرارة بين 36 و37 درجة مع استمرار الأجواء حارة.

وأوصى بعدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب السوائل الباردة والمُرطبات على مدار اليوم وحتى إن لم تكن الشخص يشعر بالعطش، والإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات، إضافة إلى الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات و لو لفترات قليلة