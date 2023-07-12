الصوراني: مدارس خاصة تتلاعب بعقود المعلمين بقلم رصاص

وطنا اليوم:قال نقابة اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني إنه النقابة لم نتلق أي شكوى خطية من معلمات يعملن في مدارس خاصة حول انتهاكات عمالية.

وكشف الصوراني، خلال اجتماع للجنة المرأة والأسرة النيابية لمناقشة المخالفات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، الأربعاء، عن تلاعب بعض المدارس الخاصة بعقود المعلمين بكتابتها بقلم رصاص والتعديل عليه لاحقا.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة، إن عدد الشكاوى العمالية من المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بلغ منذ أيلول الماضي 650 شكوى.

وأضاف أن الشكاوى تتعلق بالعقود وتفاصيل الرواتب وتقديم الاستقالات الإجبارية في نهاية العام الدراسي.

وبين الحضور أن مسألة المخالفات العمالية التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة مستمرة منذ سنوات.

وأشاروا إلى أن المخالفات تتمثل بإنهاء خدمات المعلمات في العطلة الصيفية، إعطاءهن رواتب زهيدة، وعدم تحويل الرواتب للبنوك، بالإضافة إلى ‘وجود صيغتين لعقد العمل