عاجل العموش يتساءل : هل فاقد الكهرباء يقسم على المشتركين

وطنا اليوم:طالب المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الدكتور حسين العموش، من شركة الكهرباء توضي الارتفاع المفاجئ على أسعار فواتير الكهرباء.

وبين العموش اليوم الأربعاء، أن مئات الشكاوى تلقتها الجمعية الوطنية لحماية المستهلك خلال الأيام الماضية من المواطنين حول أرتفاع كبير على فاتورة الكهرباء.

وبين أن نسبة الارتفاعات التي اشتكى منها المواطنين تباينت ما بين 30-100% وهو ارتفاع غير منطقي خصوصاً أن المملكة لم تشهد موجات حر عالية من قبل.

وتساءل في حديثه هل فاقد الكهرباء يقسم على المشتركين، مطالباً شركة الكهرباء تبرير أسباب الارتفاع على المواطنين.

وانتقد الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية السياسة المتبعة من قبل الشركة في التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين إذ عبر المواطنين عن استيائهم من الطريقة السلبية التي يتم التعامل فيها معهم من الشركة وعدم التعامل مع هذه الشكاوى بشكل جدي وعدم اعطائهم إجابات واضحة ومقنعة وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الخلل الواضح في قيم هذه الفواتير .

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك قد تلقت عدة شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير ومبالغ فيه وصلت نسبة الارتفاع في بعض الحالات الى 100%