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التربية: لا ملاحظات على أسئلة رياضيات التوجيهي

منذ 4 ثواني
التربية: لا ملاحظات على أسئلة رياضيات التوجيهي

وطنا اليوم:قال مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، إن جميع التقارير الواردة من الفرق الإدارية والفنية المشرفة على عقد امتحانات الثانوية العامة أفادت بان الامتحان سار سيرا حسنا دون وقوع تحديات تذكر، مؤكدا أن اللجنة المتخصصة ناقشت أسئلة مبحث الرياضيات وأقرت بعدم وجود ملاحظات.
وأضاف كنانة، عبر اثير الأمن، أن عملية التصحيح جارية على قدم وساق في إدارة الامتحانات والاختبارات، حيث باشروا يوم السبت بتصحيح أسئلة اختيار من متعدد عبر الماسح الضوئي، وأيضا البدء في تصحيح الأسئلة المقالية لمبحث اللغة العربية في المراكز المنتشرة بجميع انحاء المملكة، مطمئنا بأن الأمور تسير بالشكل السليم.
وأشار إلى أنه تم رصد بعض المخالفات، مبينا أن غالبية الطلبة ملتزمون بالتعليمات والأنظمة للامتحانات.
وحول شكاوى بعض طلبة الفرع الصناعي في مدرسة وادي السير لقيامهم بدراسة المنهج القديم، أوضح كنانة أن المنهاج الجديدة لمباحث الرسم الصناعي تدرس للسنة الثانية بعد تطويرها، وانه تم عقد امتحانين ودورة تكميلية في السنوات السابقة على المناهج الحديثة، منوها أن التربية أوضحت من خلال بطاقة الجلوس بأن مبحث الرسم الصناعي والتعليم الصناعي سيتم عقد امتحاناته على المنهج الحديث.
وعن شكاوى طلبة الثانوية العامة من صعوبة امتحان الرياضيات، أوضح أن هناك لجنة متخصصة من الخبراء ومشرفين تربويين يناقشون الأسئلة مناقشة حثيثة، ذاكرا ان اللجنة أقرت بأنه لا يوجد ملحوظات تذكر على أسئلة امتحان الرياضيات


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