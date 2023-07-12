وزارة الاستثمار تنظم ملتقى استثماري أردني هندي في نيودلهي

وطنا اليوم:نظمت وزارة الاستثمار بالتعاون مع منتدى الأعمال العالمي الهندي GIBF، اليوم في العاصمة الهندية نيو دلهي (ملتقى استثماري أردني هندي)، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال الهنديين والذين يمثلون عدد من القطاعات الاستثمارية ذات الاولوية كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والرعاية الصحية وصناعات الألبسة، إضافة إلى مشاركة جمعية رجال الاعمال الاردنيين والسفارة الاردنية في نيودلهي.

وحضر الملتقى مدير مديرية الترويج في وزارة الاستثمار بلال الحموري وفريق مختص من الوزارة، والمدير التنفيذي لجمعية رجال الاعمال الأردنيين طارق حجازي والسفارة الأردنية في نيودلهي.

جاء انعقاد الملتقى على هامش مشاركة وزارة الاستثمار في فعاليات مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، والذي يعقد حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان: “التعاون التجاري الهندي العربي: الطريق إلى الأمام”، والذي نظمته جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، واتحاد الغرف العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، وبمشاركة عدد من رجال الاعمال العرب والهنديين.

وزارة الاستثمار اكدت في بيانها ان السوق الهندي يعتبر من الأسواق المستهدفة الخارجية التي ركزت عليها استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 بهدف استقطاب استثمارات خارجية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة في زيادة الصادرات الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتي تعتبر من أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

من جهته اكد الحموري خلال العرض الذي قدمه في الملتقى على ترحيب المملكة بالاستثمارات الهندية، والتأكيد ان الاستثمارات الهندية في الأردن تعتبر استثمارات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني، فهي تشكل حوالي 1.3 مليار دولار في عدد من القطاعات أهمها الاسمدة التعدين والملابس والمحيكات، وان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل في عام 2022 الى 2.3 مليار دولار.

كما استعرض الحموري أهم الفرص الإستثمارية والميزات التي يتمتع بها الأردن وتجعله وجهة للمستثمرين كالقوانين الناظمة للعمل الاقتصادي والإستثماري، وعلاقاته مع دول العالم من خلال توقيع العديد من إتفاقيات التجاره الحره، فضلاً عن أنه دولة قانون وديمقراطية، بالإضافة إلى ما يتمتع به الأردن من استقرار وهدوء بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة. لافتاً كذلك إلى ما يمتلكه الأردن من كفاءة بشرية متطورة ومؤهلة بشكل كبير، وتعليم جامعي متميز.

من جانبه اكد مدير عام جمعية رجال الاعمال الاردنيين طارق حجازي على استعداد الجمعية للتعاون مع القطاع الخاص الهندي لتعزيز والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الاردن والهند من خلال اقامة المشاريع المشتركة في القطاعات المستهدفة لدى كلا الجانبين.

من الجدير بالذكر انه تم على هامش هذا المنتدى تأسيس مجلس أعمال اردني هندي مشترك بين جمعية رجال الاعمال الاردنيين ومنتدى الاعمال الهندي العالم GIBF والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين مجتمعي الاعمال في كلا البلدين.