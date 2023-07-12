وطنا اليوم:لا يعد اليمن مسقط رأس القهوة الفعلي فحسب، بل يمكن القول إن اليمنيين هم من اكتشفوها واتقنوا زراعتها وتحميصها واحتكروا إنتاجها لقرنين من الزمن ولا يزال الصنف اليمني الأفضل في العالم.

القهوة جزء هام من تاريخ وثقافة “اليمن السعيد” وشجرته رمز للنبالة والأصالة، وفي هذا البلد نشأت ثقافة زراعة القهوة وتطورت السلسلة الكاملة لتحميصها وتحضيرها واستهلاكها .

تبدأ رحلة القهوة من بذرة تنمو منها شجرة تتفتح بأزهار بيضاء جميلة تضوع منها روائح طيبة مثل الياسمين، وثمارها مليئة بالحبوب التي نراها على مغلفات هذه السلعة التي من النادر أن يخلو من رائحتها صباح.

موطن شجرة القهوة الأصلي إثيوبي، ومنها نقل اليمنيون شجيراتها وزرعوها في أرضهم الجبلية وتفننوا في ذلك حتى خرج الصنف الأكثر جودة والأطيب طعما حتى الآن.

تعود أولى الأساطير عن القهوة إلى القرن التاسع، وتروي أن راعيا يدعى مالدي وكان يسكن منطقة كافا في جنوب إثيوبيا، لاحظ أن معزاته حين تأكل ثمرة تسمى “التوت المعجزة” تكتسب حيوية ونشاطا كبيرين.

من سرق القهوة اليمنية؟

الراعي حين تذوق هذا “التوت”، تأكد بنفسه من طاقة النشاط التي يمنحها. أعد مع راعي الدير المحلي مشروبا من هذه الثمرة ما سمح للقسيس بالاستيقاظ والصلاة لساعات طوال.

أسطورة ثانية تفيد بأن “الشيخ عمر”، وهو طبيب محنك من مدينة “المخا” اليمنية، كان يجري تجارب ويستخدم الثمار لعلاج الأمراض المختلفة، وهو من اكتشف القهوة وتأثيرها المنشط.

اكتسبت القهوة بحلول القرن 15 شعبية بين اليمنيين، وبدأت القهوة تزرع وتشرب وتباع في كل مكان، وساهم المناخ والظروف الطبيعية الفريدة في إنتاج القهوة المعروفة في جميع أنحاء العالم بمذاقها المميز.

القهوة في اليمن كانت خلال القرنين 17 و18، محرك التغيرات الاقتصادية والتاريخية والثقافية، وكانت حياة سكان هذا البلد العريق مرتبطة بشكل وثيق بهذه الشجرة ذات الثمار السحرية، وكان معظم المزارعون يتركز نشاطهم على زراعة القهوة.

دخل اليمن بأكمله مع بداية القرن 18 كان يأتي من صادرات البن. وجميع القهوة التي تم كانت تصل إلى جميع أنحاء العالم تأتي من اليمن.

احتكرت اليمن القهوة لأكثر من قرنين من الزمان، وعملت قامت الإمبراطورية العثمانية التي كانت ضمت اليمن على حماية هذه الثروة من السرقة والغزو، كي تحتفظ لنفسها بالأسبقية المطلقة في سوق البن.

مدينة “المخا” اليمنية كانت المركز الرئيس لتجارة البن، وكان يتوجب على جميع السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر التوقف عند الميناء ودفع رسوم، ولذلك ازدهرت وتعاظمت ثروتها، وأصبحت مزدحمة. بمرور الوقت بدا يطلق على جميع القهوة التي انتجت في اليمن اسم قهوة ” المخا”.

من سرق القهوة اليمنية؟

تعاظم الطلب على القهوة في جميع أنحاء العالم وبدا الكثير من الدول في التفكير في زراعة اشجارها، وبدأت الشركات التجارية الاستعمارية الهولندية والفرنسية والبريطانية في تهريب حبوب البن من اليمن وتمت سرقة فسائل للشجرة ونقلت سرا إلى الخارج وزرعت في أماكن أخرى، وبدا احتكار اليمن للقهوة يتهاوى بشكل سريع، وانخفضت الأسعار بدخول منتجين كثر جدد، حتى أن اليمن لم يعد بحلول عام 1800 ينتج أكثر من 6% من مجمل الإنتاج العالمي.

أمريكا اللاتينية وإفريقيا تنتج قهوة تشوبها حموضة ومرارة، ويبقى الأجود والأغلى ثمنا يمنيا، على الرغم من قلة الأراضي الصالحة للزراعة وفقر البلد الشديد وما يمر به من محن شديدة متواصلة حتى الآن.

وفي هذا الخصوص صرّح رجل الأعمال اليمني الشاب حسين أحمد بأن القهوة اليمنية بدأت الانتشار مجدداً حول العالم، وذلك بفضل التفات بعض رجال الأعمال، خاصة من هم في سنّ الشباب والذين تبنّوا أعمال زراعة القهوة من جديد وإعادة إنتاجها وتصديرها الى الخارج. حسين هو صاحب شركة Mocha Hunter وتُعتبر من أهم الشركات المتوسطة التي تُنتج القهوة اليمنية أو البُن وتصدّره إلى خارج اليمن.

وعلى الرغم من انخفاض نسبة زراعة وإنتاج القهوة والبُن اليمني في السنوات والعقود الأخيرة، لأسباب متعددة من ضمنها انتشار زراعة القات، فإن خصائص القهوة اليمنية ومذاقها الفريد، بالإضافة إلى تميّز الأرض اليمنية عن بقية الأراضي التي تُزرع فيها القهوة حول العالم، يُعطي الكثير من الفرص أمام اليمنيين للعودة إلى إنتاج القهوة من جديد، وبكفاءة عالية. وعلى ما يبدو، فإنّ بوادر هذا التوجّه قد بدأت الظهور في السنوات القليلة الماضية على أيدي بعض الشباب اليمني، الذين أمسكوا بزمام المبادرة وانطلقوا نحو العالمية لتحقيق طموحاتهم ولإعادة الاعتبار لتجارة القهوة اليمنية، الأمر الذي سيكون له انعكاسات على السوق المحلية والدولية، وسيُشجع القطاعات العامة والخاصة لإعادة إنتاج أهم مصدر دخل قومي لليمن.