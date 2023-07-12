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وزيرة الاستثمار: اليابان استثمرت في الأردن بـملياري دولار

منذ ساعة واحدة
وزيرة الاستثمار: اليابان استثمرت في الأردن بـملياري دولار

وطنا اليوم:وصل الاستثمار الاجنبي المباشر لليابان في الأردن إلى ملياري دولار حتى عام 2022، وفقا لوزيرة الاستثمار خلود السقاف.
وقالت السقاف خلال انطلاق منتدى الأعمال الأردني الياباني، لبحث الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات لاسيما الصناعية والتجارية، بتنظيم من منتدى الاستراتيجيات الأردني وبالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، إنّ قيمة الصادرات الأردنية إلى اليابان بلغت87 مليون دولار بنمو نسبته 170% في عام 2022 مقارنة مع 2021.
وأكّدت أن الاستثمارات اليابانية في الأردن تتركز في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والطاقة، حيث يحتضن الأردن استثمارات عديدة في مجالات التكنولوجيا، ويتمتع البلدان بعلاقات وثيقة وشركاء أقوياء بمجالات مختلفة.
وأشارت، إلى وجود فرصة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث وقع الأردن العديد من الاتفاقيات التجارية الدولية.
وأضافت أن التوجهات الملكية تدفع الأردن نحو النجاح في مختلف المجالات والقطاعات.
وبينت أن الأردن يمتلك العديد من المزايا النسبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، أبرزها اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة الأميركية وكندا والاتحاد الأوروبي والبلدان العربية.
ولفتت السقاف، إلى أن رؤية وزارة الاستثمار هي جعل الاستثمار قطاعا عالي الأهمية في الأردن. كما تعمل على العديد من المبادرات لدعم الاستثمار في المملكة، حيث حولت الوزارة خدماتها إلى الرقمية لتسهيل تنفيذها وترشيد الاستهلاك


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