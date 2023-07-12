تعمّق تأثير الموجة الحارة .. والأغوار الجنوبية تسجل 44 درجة في الظل

وطنا اليوم:سجلت منطقة الأغوار الجنوبية درجات حرارة عالية، اليوم الأربعاء، لتصل إلى 44 درجة مئوية، وذلك وفق ما سجلته إدارة الأرصاد الجوية.

وأفاد مركز طقس العرب الإقليمي بأنه من المتوقع أن توالي درجات الحرارة ارتفاعها في كافة أنحاء الأردن في الساعات المقبلة.

وقال طقس العرب “سترتفع درجات الحرارة إلى ما يُقارب مُنتصف الأربعينيات مئوية في العقبة والاغوار مع طقس شديد الحرارة بوجه عام، في حين تكون الأجواء حارة فوق المُرتفعات الجبلية”.

هبوب رياح شمالية

على صعيد مُنفصل، يُتوقع أيضاً هبوب رياح شمالية نشطة السرعة مُعظم الأوقات في منطقة خليج العقبة، من شأنها أن تعمل على إثارة الغبار و الأتربة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية و بخاصة على الطرقات الخارجية، مع بقاء البحر خفيف إلى مُتوسط ارتفاع الموج.

وبدأت الكتلة الهوائية الحارة بااتأثير على الأردن، إذ تشهد درجات الحرارة ارتفاعا شديدا، وأعلى من معدلاتها العامة في الأردن.