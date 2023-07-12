بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

منذ ساعة واحدة
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

وطنا اليوم:أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023م.
ويأتي مشروع القانون لغايات تمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونيَّاً والموافقة عليها، باستثناء عقود التصرُّف، ومنح لجان التَّقدير صلاحيَّة تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محدَّدة.
كما سيتمُّ بموجب مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحيَّة نقل مُلكيَّة قطع أراضٍ من أملاك الدَّولة للصَّناديق الاستثماريَّة العامَّة أو الشَّركات المملوكة للحكومة؛ لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينيَّة في المشروعات الاستثماريَّة.
ويتضمَّن مشروع القانون كذلك بنوداً من شأنها تشجيع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملُّك العقارات، ومراعاة حقوق بعض أطراف القسمة أمام القضاء كحقّ المشاركة في المزاد.
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (376) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة وطنيَّة للهيدروجين الأخضر، برئاسة وزير الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة، وتتولَّى مهام: متابعة إعداد الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للهيدروجين الأخضر، ومتابعة إعداد التَّشريعات والدِّراسات النَّاظمة له، وتقييم الفرص الاستثماريَّة في هذا المجال وإقرار الإجراءات المتعلِّقة بها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين زاهرة عبد الرزَّاق بديوي طبيشات عضواً في مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:34

رئيس مجلس النواب يختتم زيارته للرياض

14:17

وزارة الاستثمار تنظم ملتقى استثماري أردني هندي في نيودلهي

14:06

من سرق القهوة اليمنية؟

13:57

وزيرة الاستثمار: اليابان استثمرت في الأردن بـملياري دولار

13:49

تعمّق تأثير الموجة الحارة .. والأغوار الجنوبية تسجل 44 درجة في الظل

13:38

عباس يصل إلى جنين للمرة الأولى منذ 10 سنوات على متن مروحية أردنية

12:51

اورانج الأردن الأولى في إطلاق خدمات 5G في الشرق الأوسط

12:25

إجراءات قانونية وجمركية وحجز بحق 38 سيّارة فارهة

12:21

ولي العهد: عبد الله يا عقيد القوم

12:19

زيارة ناجحة للأردن لجمعية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

12:09

11.3 مليون نسمة عدد سكان المملكة مع نهاية العام الماضي

11:53

الإحصاءات: نحو 23 طبيباً لكل 10 آلاف أردني

وفيات
وفيات الأربعاء 12-7-2023وفيات الثلاثاء 11-7-2023وفيات الاثنين 10-7-2023وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليح