مستخدمو Threads يشتكون من استنزافه لبطاريتهم

وطنا اليوم – بينما يستمتع المستخدمون بالتعرف على تطبيق Meta الجديد، ادعى الكثيرون أنه يستنزف بطارية هواتفهم الذكية، حيث انتقل العديد من المستخدمين المحبطين إلى Twitter لمناقشة المشكلة، قال أحدهم: “استخدم ثريدز ولكنه يقتل بطارية هاتفي بسرعة البرق”.

وأضاف آخر: “هل Threads تستنزف بطارية iPhone أم أن شيئًا ما تغير مع أجهزة iPhone مؤخرًا؟ أنا لست على التطبيق بالكاد استخدمه، ولكن بطاريتي تستنزف مؤخرًا أكثر من المعتاد”.

هل لاحظت أن بطارية هاتفك الذكي تنفد بعد تثبيت التطبيق؟ إليك ما يجب فعله إذا تأثر هاتفك، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل البريطانية:

في حين أن سبب استنزاف البطارية هذا لا يزال غير واضح، يرى جيك مور، خبير الأمن السيبراني في ESET، أن الأمر قد يرجع إلى عملية تسمى “الاختبار السلبي”.

وأوضح: “لطالما اتهمت تطبيقات Meta بالتسبب في نفاد بطارية iPhone، قد يكون ذلك بسبب محاولتهم فهم المزيد عن تطبيقاتهم وكيفية تفاعل المستخدمين معها”.

وتُستخدم عملية تسمى الاختبار السلبي لمساعدة المطورين على تعلم كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق لتحسينه، وكان يُعتقد أن Facebook يستخدم هذا في الماضي.

ويتضمن الاختبار السلبي تحليل استجابة التطبيق عند إدخال إدخالات غير صالحة، وفي سياق فيسبوك، يمكن استخدام الاختبار السلبي لتقييم وظائف ميزات معينة أو قياس السرعة التي يتم بها تحميل الرسائل.

وأضاف الخبير، “قد لا يكون هذا ضد سياستهم الخاصة ولكن قد يكون محبطًا إلى حد ما إذا كنت أحد الحسابات التي يستخدمونها للتحليل.”

وإذا لاحظت أن بطاريتك تستنفد بعد تنزيل Threads، فتأكد من إيقاف تشغيل إعداد تحديث تطبيق الخلفية في هاتفك.

يسمح هذا الإعداد للتطبيقات بالتحقق من التحديثات والمحتوى الجديد، حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام، ويمكن أن يستنفد عمر البطارية بسرعة.