وطنا اليوم:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لدب في إحدى حدائق الحيوانات في الأردن ، وهو يتناول قطعة خبز، بدلا من أكل اللحوم.
وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، بالرغم من أنه نشر في نيسان/إبريل الماضي.
واعتبر النشطاء مقطع “الفيديو” بأنه طريف ، وملفت إذ ان الدب من الحيوانات المفترسة ويتناول اللحوم، إلا ان تناوله للخبر أثار التساؤلات وحالة من الاستهجان
دب في الأردن يتناول الخبز بدلا من اللحم
وطنا اليوم:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لدب في إحدى حدائق الحيوانات في الأردن ، وهو يتناول قطعة خبز، بدلا من أكل اللحوم.