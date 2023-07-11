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دب في الأردن يتناول الخبز بدلا من اللحم

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-07-11 15:26:43Z | | J

وطنا اليوم:تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لدب في إحدى حدائق الحيوانات في الأردن ، وهو يتناول قطعة خبز، بدلا من أكل اللحوم.
وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، بالرغم من أنه نشر في نيسان/إبريل الماضي.
واعتبر النشطاء مقطع “الفيديو” بأنه طريف ، وملفت إذ ان الدب من الحيوانات المفترسة ويتناول اللحوم، إلا ان تناوله للخبر أثار التساؤلات وحالة من الاستهجان


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